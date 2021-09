Vargad viisid Venemaa tennisistilt Rio ja Tokyo olümpia medalid

Vesnina oli koos oma abikaasa Pavel Tabunstoviga läinud välja õhtust sööma. "Olime vaid paar tundi kodust ära. Kui koju tulime, avastasime, et medalid on varastatud. Need olid suures spordikotis, mitte kuskil silmapaistvas kohas," rääkis 35-aastane venelanna Kommersantile, lisades, et maja turvaalarm ei töötanud.