Endine Bundesliga kohtunik kägistati seksi käigus surnuks

Mõrva uurimine on jõudnud lõpule ning enne kohut on prokuratuur avaldanud ka täpsemad asjaolud. Mehe, kelle nime meedias millegipärast välja ei tooda, tappis tema Kasahstani päritolu 22-aastane meesarmuke Waldemar S.

Ohver elas väidetavalt kaksikelu. 2017. aastani oli ta abielus naisega, kellest ta lahutas. "On võimalik, et ta avastas oma orientatsiooni alles pärast naisest lahutamist. Keegi ei kahtlustanud tema kalduvust," on ajalehele Bild öelnud tapetu sõber Dietmar Neubart.