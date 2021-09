Gruusia malelegend nõuab Netflixilt ühe faktivääratuse eest viis miljonit dollarit valuraha

Kohtuhagi esitati neljapäeval Los Angelese ringkonnakohtus. Grusiinlanna väidab, et sari "levitab valet, õõnestades ja alandades tema saavutusi miljonite vaatajate ees". Nõutava valuraha suuruseks on 5 miljonit dollarit.

Gaprindašvilile on pinnuks silmas sarja viimane episood. Naine mängib seal parasjagu Moskva turniiril, kui kommentaator ütleb: "Ainus ebatavaline asi tema puhul on tegelikult sugu, ja isegi see pole Venemaal unikaalne. Nona Gaprindašvili on naissoost maailmameister ega ole kunagi meestega kohtunud."

Kohtuasjast kirjutav New York Times meenutab isegi ühe oma 1968. aasta artikli pealkirja, milles seisab: "Male: preili Gaprindašvili alistas tugeval turniiril 7 meest". Hagis märgitakse, et 1968. aastaks, millal kirjeldatud episood toimub, oli Gaprindašvili mänginud vähemalt 59 meesmaletaja vastu.

Netflixi sarja "The Queen's Gambit" on saatnud tohutu menu. Ainuüksi esimese kuu jooksul vaadati seda 62 miljonis kodus. Just sarja suure edu tõttu öeldaksegi hagis, et lause "ta pole kunagi meestega kohtunud" tekitab talle professionaalset kahju.