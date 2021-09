Mart Poomi ja Henrik Ojamaa eksklubi on pankroti äärel

Klubi pressiteate kohaselt polnud direktoritel "muud võimalust, kui see raske otsus teha". Teatis administraatorite määramiseks esitati, kuna klubi ei leidnud endale uusi omanikke ning koroonapandeemia on klubi finantsidele mõjunud laastavalt.

Derby võib siiski veel apelleerida erakordsetele asjaoludele, viidates, et klubi rahaline olukord on põhjustatud otseselt koroonapandeemiast, mitte valest finantskäitumisest, vahendab AFP.

"Iroonia on selles, et klubi finantsprogrnoosid näitavad rahaliselt jätkusuutliku pildi tekkimist. Pandeemiata oleksime me sellest kindlasti läbi tulnud. Kui pandeemia ja eriolukord oma haaret tugevdasid, said klubi tulud ja rahavood ligi 20-miljonilise (23 miljonit eurot) löögi," seisis pressiteates.