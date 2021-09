Barcelona esimestel vabatreeningutel valmistas kiire ringi püüdmine kõigile raskusi

Enesetunne on Hannesel parem kui kaks nädalat tagasi Prantsusmaal, kus ta pärast vigastusest tingitud võistluspausi esimese võidusõidu tegi ja isegi punktilisa teenis. Kuid mootorratas ei töötanud Kataloonias Prantsusmaalt tulnud seadistusega sugugi hästi ning tänase päeva jooksul on meeskond teinud mitmes suunas muudatusi. “Homme alustame Assenile sarnase mootorrattaga, õhtul liikusime seadistusega õiges suunas,” rääkis Soomer.

“Hea on see, et sõitsin oma parima aja kümnendal ringil, kui rehvid olid juba kulunud, ja suutsin sellist aega näidata stabiilselt,” lisas Soomer. Tänane stardirivi on hooaja pikim, parima stardikoha nimel heitleb homme 36 võidusõitjat. “Uusi nimesid minu ees ei ole, see tähendab, et mu koht peaks olema ikka kõrgemal, kui mootorratas lubaks teha seda, milleks ma võimeline olen.”