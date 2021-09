Maailmameistrivõistlused. Kas Leedu on kaotanud kõik võimalused play-off'i pääseda?

Teine voor tõi kohe välja mõnevõrra lõdva etteaste Venemaa koondise ehk RFU poolt, nagu teda on nüüd kombeks ametlikult kutsuda. Vaadates alarupimänge kui ettevalmistust väljalangemismängudeks, võis Sergei Skorovitši meeskond keerulises vastasseisus Usbekistaniga võidu käest lasta. Teisel poolajal viigistas usbeki meeskond seisu – 2 : 2 ja neil oli isegi mõningane eelis, kuid Artem Niyazov lõi Venemaa kasuks kaks üliolulist väravat ning kõik loksus paika. Ent meil pole kahtlustki, et see mäng seadis teatud küsimused Venemaa treenerite staabi ette.

Lisaks lootsime väga, et meistrivõistluste võõrustajad suudavad saada kasvõi ühe punkti mängus tugeva Kasahstani koondise vastu. Kahju, kuid lüüasaamine tulemusegaga 0 : 3 viis Jevgeni Rõvkini meeskonna 1/8-finaali pääsemise šansid pea nulli. Selleks, et leedukad oma grupis kolmanda koha saavutaksid, peaks toimuma terve rida enneolematuid sündmusi. Alustuseks tuleb aga Costa Ricast jagu saada ja soovitatavalt suure seisuga.

Mängus Leedu ja Kasahstani vahel leidis aset sündmus, mis mõjutab kindlasti edaspidiseid maailmameistrivõistluste korraldajaid pöörama rohkem tähelepanu sellistele „pisiasjadele“ nagu väravakarkassi paigalduse korrektsuse kontrollimine. Asi on selles, et väravapostid ja tagumine alumine tugi olid kinnitatud metalltalaga, mille vastu põrgates (teatud nurga all pihta saades) lendab pall tagasi väljakule. Nii juhtuski võõrustajate mängus kasahhidega. Pärast täpset lööki lendas pall Leedu väravasse, ületas täielikult väravajoone, kuid lendas silmapilkselt välja, põrgates sellesama tala vastu. Ei aidanud ka videokorduse vaatamine, mille käigus kohtunikud värava tühistasid ja mida kogu maailm teleülekandes nägi. Oleks üsna veider, kui Leedu siiski pääseks järgmisesse etappi löödud ja sisselastud väravate vahega, kuid see tühistatud värav edasipääsemist mõjutaks.