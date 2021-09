FIA lubab Järveoja ja teiste kaardilugejate murele lahenduse leida

"Minu kui kaardilugeja istme asend on muudetud ebaloogiliseks ja ebamugavaks. Praegu käivad vaidlused, et saaks selle loogilisemaks ja minu hinnangul ka turvalisemaks," ütles Järveoja.

Teema on teravalt tõstatanud ka portaal DirtFish.com, kus lisaks Järveojale saab sõna ka Gus Greensmithi endine kaardilugeja Stuart Loudon, kes koos Matthew Wilsoniga on testinud M-Spordi uut Ford Puma Rally1 masinat.

"Istme asend on täiesti teine. Olen nüüdseks uues autos istunud kuus kuud, aga esimesel päeval mõtlesin ma "jumal küll, ma ei saa seda teha". See oli nii võõras võrreldes sellega, millega me harjunud oleme," rääkis Loudon.

"Sa istud palju rohkem eespool ja palju kõrgemal. Olen rääkinud ka Scott Martiniga (Elfyn Evansi kaardilugeja - toim) ja ta polnud ka alguses sugugi vaimustunud. Okei, sa oled põrandast kaugemal ja ei tunne karmimal kruusateel nii palju lööke läbi selgroo, mis on ilmselgelt hea. Aga siis hakkad sa mõtlema, et mustema stsenaariumi korral, kui sul on suur avarii, oled sa lähemal hoopis katusele."

Pika, ligi 190-sentimeetrise kaardilugejana on Loudonil veel üks probleem. Nimelt ei saa selles end sugugi sirutada, mis on pikkade rallide ajal suur probleem.

"Testisõitude vahepeal saame me autost välja tulla ja jalgu sirutada, aga kui sul on ralli ajal 100 kilomeetrit ülesõitu ja siis kaks või kolm 30-kilomeetrist katset, oled sa autos tohutu aja. Praegustes autodes saad sa pisutki jalgu sirutada, aga uutes autodes enam üldse mitte," lisas Loudon.

FIA tehniline direktor Xavier Mastelan Pinon kinnitas, et läbirääkimised ja töö tiimidega kaardilugeja istme asendi muutmise suhtes käivad. "See on turvalisuse vaatepunktist väga oluline teema. Kavatseme sõitja ja kaardilugeja kõrgusi reguleerida. See pole lõplikult paigas," ütles ta.

"Peamine eesmärk on tagada, et sõitja ja kaardilugeja oleksid katusest, põrandast ja külgedest kaugel. Mäletate Marcus Grönholmi autoga juhtunust, mis saab, kui sa oled liiga madalal (läbi kaardilugeja Timo Rautiaineni istme tungis 2004. aasta Türgi rallil terasvarras - toim). Sellepärast me peamegi seda seadistama, et olla kindlad, et ekipaažil on autos mugav ja turvaline."