Karl Jakob Hein sõlmis Londoni Arsenaliga uue pikaajalise lepingu

Arsenali kodulehel avaldatud pressiteates märgitakse, et Hein on teinud juba Arsenali põhimeeskonna debüüdi juulikuises sõprusmängus Šoti klubi Hiberniani vastu ning ta mahtus eelmisel hooajal kuuel korral Arsenali Euroopa liiga mängu koosseisu.

Pressiteade lõpeb sõnadega: "Kõik klubis õnnitlevad Karli uue lepingu puhul ning ootavad põnevusega tema jätkuvat arengut meie järgnevate aastate jooksul."





"Pikendada lepingut selle suure klubiga, Euroopa suure klubiga, massiivse traditsioonidega klubiga tähendab mulle palju. Olen väga, väga õnnelik," ütles Hein Arsenali pressiteenistusele.

"See on olnud pikk protsess. Esimesel aastal oli mul päris pikaajaline randmevigastus - see oli raske aeg, aga arvan, et tulin sellest hästi välja. Järgmine hooaeg oli hea, mul läks hästi U23 meeskonnas ning samm-sammult hakati mind kaasama koondise tegemistesse, mind seoti rohkem esindusmeeskonnaga ning aeglaselt, kuid kindlalt on toimunud hea areng."