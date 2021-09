Giovinazzi F1-s hoidmiseks palutakse Itaalia valitsuse abi

Aston Martini tiimi eilse teatega Sebastian Vetteli lepingu pikendamisest sai selgeks, et F1-s on vaba veel vaid üks koht. Ja see koht on just Alfa Romeos, kus 27-aastane Giovinazzi praegu sõidab.

Peakandidaat sellele kohale näib hetkel olevat Jüri Vipsi kunagine tiimikaaslane F3 päevilt, Guanyu Zhou, kellel oleks kuulduste kohaselt tiimi kaasa võtta Hiina sponsorite 30 miljoni eurone rahastus.

Oma valjuhäälset toetust Giovinazzi jätkamisele avaldas viimasel etapil Monzas F1 sarja tegevjuht Stefano Domanicali, kellele sekundeerib meedia vahendusel saapamaal autosporti juhtiv Itaalia autoklubi ACI president Angelo Sticchi Damiani.

"Ta on suurepärane sõitja ning me pole talle veel andnud võimalust oma tõelist potentsiaali näidata," rääkis Damiani Pitlane TV-le, vahendab grandpx.news.

"Ma loodan, et Itaalia valitsus võtab arvesse seda väärtust, mis temas peitub ja teeb midagi tema aitamiseks. Me räägime loomulikult kohvrist, milles on sees tema vormel ühes jätkamiseks vajalik kvantiteet."

Giovinazzit toetab veel Ferrari sõitjate akadeemia, kuid Damiani kahtleb, kas sellest F1 sarjas püsimiseks piisab.

"See pole enam selline F1 nagu vanasti, kui headel sõitjatel polnud koha säilitamisega muret. Sõitjad, kes on seda tõeliselt väärt, on loomulikult seal, aga samuti on ka need, kellel on pangaarvel rohkem raha, mida meeskonda panustada," jätkas Damiani.

"Meie kohus on Antoniot hoida ja anda talle võimalus näidata oma tõelist potentsiaali ning areneda viisil, mida ta väärib."