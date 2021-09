Pikad vetsupausid tennises on peagi ajalugu

Vetsupausid võeti hiljuti teravalt luubi alla seoses konkurentide arvates liiga kauaks tualetti jäänud maailma kolmanda reketi Stefanos Tsitsipasega. Kreeklane on eitanud, et on vetsupause kasutanud vastaste hoo pidurdamiseks ning pole enda sõnul rikkunud ühtegi reeglit.

US Openi publik vilistas Tsitsipase välja järjekordse rohkem kui kaheksaminutilise vetsupausi peale teise ringi matšis itaallase Adrian Mannarino vastu. Sama pikaks ajaks oli ta ära käinud ka avaringi mängus Andy Murray vastu.

US Openile eelnenud Cincinnati turniiril kahtlustas Saksa tenniseäss Alexander Zverev, et Tsitsipas käis pikal vetsupausil telefonist sõnumeid lugemas, mille talle oli saatnud treenerist isa.

"Ta on üle kümne minuti kadunud. Isa kirjutab talle telefoni. Ta tuleb välja ja ühtäkki on tema taktika täiesti muutunud. Asi pole ainult minus, kõik nägid seda. Kogu tema mänguplaan muutus," väitis Zverev.

"Loodan, et enne kui järgmine hooaeg jaanuaris pihta hakkab, on meil vetsupauside ja meditsiiniliste vaheaegade kohta karmimad reeglid. See on jõudnud punkti, kus sellest on saanud suur teema. See on suur teema olnud juba pikka aega, aga me võtame selle nüüd tõsiselt käsile ja üritame seda muuta," rääkis üks ATP allikas Reutersile.

Tsitsipasele avaldas US Openi ajal toetust maailma esireket Novak Djokovic, kes ütles: "Ma pean Tsitsipase eest välja astma. Ma ei arva, et ta midagi valesti teeks. Reegel on ebaselge. See oli viimased paar nädalat kuum teema. Leian, et ta ei vääri nii palju kriitikat, nagu ta meedia kaudu kõigilt sai."

Praeguste reeglite kohaselt on mängijal lubatud võtta üks vetsupaus, kui mängitakse kahe seti võiduni ning kaks pausi, kui võiduks on vaja kolme setivõitu. Vetsupaus tuleb võtta settide vahepeal ning seda võimalust ei tohi väärkasutada.