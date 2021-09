Jürgen Henn: viis, kuidas me endale värava lüüa lasime, teeb haiget

"Mängul on mõru maik küljes just värava tõttu, mille endale lüüa lasime. Viis, kuidas see juhtus, teeb praegu haiget. Analüüsime selle detailselt meeskonna seas läbi, kes täpselt mida valesti tegi, aga peamine on see, et lasime enda kohta natuke liiga lihtsa värava lüüa. Kui tahame selles faasis punkte teenida, peame suutma neid asju vältida, olema nendes olukordades kliinilisemad. Kui seda suudame, siis meie mäng ka kindlasti paraneb," rääkis Henn pressikonverentsil.

Märten Kuuselt küsiti, mida peaks Flora parandama, et järgmistest euromängudest juba punktidega välja tulla, mille peale keskkaitsja viis jutu just värava põhjuste juurde: "Parandada saab seda, et me 90 minuti jooksul täielikult valmis oleks. Värav sündis ka tegelikult sellest, et me kaotasime korraks keskendumise. Audi järel jäi üks mängija vabaks, mida poleks tohtinud juhtuda, ja sealt sai ta oma võimaluse. Selge see, et meiesugusel võistkonnal peavad kaitses asjad korras olema terve 90 minuti vältel."