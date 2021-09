Genti loots: olen õnnelik treener, aga mitte sellepärast, et tegime suurepärase esituse

"Flora ei üllatanud mind. Olen Florat näinud ka varasemates mängudes tugevate vastaste vastu. Nad näitasid oma kvaliteeti. Teadsin, et tuleb keeruline mäng. Ütlesin ka eilsel pressikonverentsil, et ma ei oota, et me lihtsalt tuleme ja võidame. Ütlesin oma tiimile, et kui mängime rahuldava mängu ja võtame punkte, olen rahul ja kui võidame, siis on see fantastiline start. Olen õnnelik treener mitte sellepärast, et me tegime suurepärase esituse, vaid mängisime korralikult ja viime kolm punkti koju," rääkis Genti juhendaja.