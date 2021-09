Juventuse treener finaalmängust Kalev/Cramoga: Kalev on tõusnud väga korralikku vormi

Finaali eel kõneledes tõdes Utena peatreener Zydrunas Urbonas, et kalevlastele annab teatud eelise kodupubliku ees mängimine. "Pooltäis saal tuleb kokku, mis annab vastastele eelise," rääkis Urbonas klubi kodulehe vahendusel. "Emotsionaalne tugi ei lase kunagi lõdvaks lasta ning paneb meeskonna maksimaalselt pingutama."

"Cramo ei tundunud ehk hooajaeelsel kontrollturniiril Vilniuses väga hea, aga praeguseks on nad jõudnud korraliku vormi," kirjeldas Urbonas kalevlasi. "Nende mäng põhineb neljal leegionäril, lisaks on teada tuntud Kitsing. Minu hinnangul kannavad 5-6 meest seal põhikoormat. Meil on hea võimalus, aga saab näha, kas selle ka ära kasutame."