Sloveeniast lahkunud Mattias Käit leidis uue koduklubi

Soccernet.ee võttis ühendust ka Mattias Käidi agendi Harri Ojamaaga, kes Bodö/Glimti jutte enne homset kinnitada ega ümber lükata ei saanud, aga lisas, et mängijal on tõesti uue koduklubiga leping sõlmitud.

Bodö/Glimt pole kodulehel veel Käiti üleminekut kinnitanud. Eesti koondislane mängis viimased kaks aastat Sloveenia kõrgliigaklubis NK Domžale , kust ta aga septembri alguses lahkus. Domžale andis oma kodulehel teada, et leping lõpetati mängija ja klubi ühise otsusena. „Täname Mattiast tema panuse eest ja soovime talle tulevikuks kõike paremat,” kirjutati Domžale kodulehel.

Norra valitsev meisterklubi Bodö/Glimt mängib tänavu Euroopa Konverentsiliigas. Käit aga alagrupiturniiril ei saa Norra klubi esindada, sest eurosarjasse mängijate registreerimise tähtaeg on läbi.

Bodö/Glimt kuulub C-alagruppi koos AS Roma, Luhanski Zorya ning Sofia CSKA-ga. Mäletatavasti selgus alles möödunud nädalal, et CSKA-ga on liitunud Karol Mets, kuid ka tema ei saa uut klubi eurosarjas esindada.