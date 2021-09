Saaremaa võrkpalliklubi president kiikab Venemaa poole – soov on osaleda Superliigas treeningpartnerina

Saaremaa meeskonna mullustest põhimeestest on peaaegu kõik juba oma otsused langetanud. Foto: Irina Mägi

Kuigi tundub olevat üha selgem, et järgmisel aastal Saaremaa VK-d Balti liigas ei näe, siis klubi presidendi Ivar Aldi sõnul pole püssi sugugi põõsasse visatud ja ta otsib väljundeid. Mehed mõtted on jätkuvalt lennukad, paraku ta sõnades kahtlejaid on viimaste kuudega väga palju juurde tulnud.