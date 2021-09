Teemu Suninen koostööst Hyundaiga: eelmisel nädalal poleks ma seda veel uskunud

"See tuli ka minu jaoks üllatusena. Eelmisel nädalal poleks ma seda veel uskunud," rääkis Suninen põnevast võimalusest väljaandele Rallit.fi. "Hyundai võttis ühendust ja äkitselt tekkis selline võimalus. Kataloonias oli registreerimise tähtaega peale surumas, mis tähendas, et otsus tuli võrdlemisi kiiresti teha."

Võimaluse üle Suninen pikalt ei mõelnud. "Nüüd on WRC tiim jälle taga olemas ja on tekkinud võimalus täita eesmärk ehk naasta WRC auto rooli," jätkas soomlane. "Seni oleme kokku leppinud ühe ralli osas. Tuleviku üle saab veel arutada. Kui suudan hea tulemuse teha, võib tulevik kujuneda hoopis teistsuguseks. Hea, et Hyundai minuga ühendust võttis."