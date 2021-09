Ajakirjanik meenutab legendaarset Dušan Ivkovici: treening möödus haudvaikuses, seda katkestasid vaid tema karjed

"Olin 2011. aastal Leedus Euroopa meistrivõistlustel vabatahtlikuks. Olin küll meediatiimis üldiselt, aga mingi hetk haaras üks meie korraldajatest mul varrukast kinni ja küsis, kas mul on mingi tunnike vaba aega. Ütlesin, et on. Ta lükkas mind saali ja käskis ust valvata, et mitte keegi sisse ei tuleks," meenutab Veskioja, kes avastas siis, et teda oli pandud valvama Serbia koondise treeningut.