Ragnar Klavan: Paides sain aru, et ei mängi jalgpalli raha pärast

Tulevikku silmas pidades ütles Klavan, et ta on pigem noortetreeneri tüüpi inimene. „Lihtsam on painutada noort puud kui vana. Ja see on ka põhjus, miks olen tagasi Tallinna Kalevis, et jagada noortele kogemusi, mis mind on edasi aidanud,“ ütles ta.