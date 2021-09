Kardispordi meistrisari jätkub nädalavahetusel Langel

Kajaku domineerimist pole me tänavu näinud mitte üksnes KZ2-klassis, vaid on võtnud nõuks kaitsta ka oma eelmise aasta meistritiitlit klassis OK. Hooaja esimesel etapil Raplas Kajak klassis OK veel ei võistelnud, kuid juba teisel etapil Tabasalu kardirajal tutvustas ta konkurentidele oma kiirust. Edasised kaks etappi Põltsamaal ja Aravetel on aga saatnud Kajakule omane täisedu ehk maksimumpunktid on koju toodud nii eel- kui finaalsõitudest.

Mitmekordne Eesti meister Piirimägi on tänavu kogenud rohkelt ebaõnne. Alles neljandal etapil Aravetel ütles ta end viimaks ometi olevat oma kardiga rahul ning tulemuseks sai igati väärt teine koht. Ainsa poodiumikohaga tänavuselt hooajalt üldarvestuse neljandat kohta hoidev Antti Rammo (TARK Racing) on aga samuti üks mitmest Lange võistluse suursoosikust.

Kajaku lähimateks jälitajaks on seni olnud tiimikaaslane Siim Leedmaa, kelle senine debüüthooaeg on vaatamata etapivõidu puudumisele olnud siiski suurepärane. Harjumine uue ja kiire võistlusklassiga on kulgenud kenasti ning koos Kajakuga on selja taga suudetud hoida samuti AIX Racing Team ridades võistlev ja Eesti üks kogenuim kardisõitja Sten Dorian Piirimägi.

Lange kardirada on hetkeseisuga Eesti värskeim ning on lõunaeestilikult huvitava rajaprofiiliga: lisaks looklevatele kurvidele leidub siin tõuse-langusi, pika tagasirge eel aga ka kardirajal harvanähtav 3-osaline shikaan. Varasemalt on Lange motokeskus olnud Eesti meistrisarja võõrustajaks kahel korral, vastavalt 2018. ja 2019. aastal.

Pankratovi nimele kuulub muuseas jätkuvalt üks huvitav rekord: oma võistluskardi debüüt tegi ta 2017. a just nimelt Langel ning võitis selle võistluse! Pole aga vähimatki kahtlust eeldada, et sarnane edu võib teda saata tänavugi.

Dubnitski on hooaja lõppfaasiks hoo üles saanud ning mitte üksnes tubli esitus eelmiselt etapil Aravetel, vaid ka edukas osalemine FIA Karting Academy Trophy ja Soome meistrivõistluste sarjades on noormehele andnud tagasi selle kiiruse ja enesekindluse, mida varasemates klassides tema puhul harjutud nägema. Mingazovil, Tuomilehtol ja Pankratovil saab tema vastu olema raske, kuid seda huvitavam saab võistlus Langel olema.

Klassis OK-Junior on taaskord oodata heitlust koguni nelja tiitlipretendendi vahel. Punktitabelit on hetkel juhtimas Mark Dubnitski (DHR Estonia), kuid vaid kahe punktiga on tema selja taga Damir Mingazov (AIX Racing Team). Nendest omakorda jäävad õige pisut maha seni võrdselt 116 punkti kogunud soomlane Iivari Tuomilehto (JTL Racing Team) ja Mia-Mariette Pankratov (AIX Racing Team). Pikalt liidrikohta hoidva Pankratovi jaoks ebaõnnestus eelmine etapp Aravetel täielikult, kui ta oli vältimatu kokkupõrke tõttu sunnitud võistluse juba avaringil pooleli jätma.

Klassi OK punktitabelit juhib aga jätkuvalt Joosep Planken (TARK Racing), olles lõpetanud poodiumil kõik võistlused peale ühe. Edu teist kohta hoidva Robin Särje (Gear Racing) ees pole küll suur ning alles läinud nädalavahetusel Soome meistrivõistlustel säranud Särg on koos Kajaku ja Plankeniga vaieldamatult üks pretendente nii Lange etapi kui meistritiitli võidule.

Rajamets tugeval võidulainel klassis Mini

Pisemates meistrivõistluste klassides on taaskord stardis üle 20 noore kardisõitja. Klassis Mini juhib sarja enne viiendat etappi valitsev Eesti meister Andri Tšikin (DHR Estonia), kuid temast jäävad ülinapilt maha Aleksander Uusneem (AIX Racing Team) ja Hugo Rajamets (Vihur Team).

Aastat Raplas võiduga alustanud Tšikini jaoks on hooaeg kujunenud ilmselt üle ootuste konkurentsitihedaks, sest tugevasti on pead tõstnud just Uusneem ning Rajamets. Pärast keerulistes oludes sõidetud ning enne finišit katkestatud Rapla võistlust on poodiumikohad jagunenud peamiselt just nende kolme vahel, kusjuures Rajamets on kolmikust ainus, kes suutnud võita Eesti meistrisarjas rohkem kui ühe etapi. Ning mitte ainult: Rajamets on vahepeal esinenud väga edukalt ka Soome meistrivõistlustel, kust viimane võit pärineb just läinud nädalavahetusel sõidetud Lahti etapilt.

Peldes-Ojapõld tandem sihib Langelt võitu klassis Micro

Piseimas meistrivõistluste klassis Micro on Lange võistluse eel taaskord soosikuteks Meryl Peldes (DHR Estonia) ja Mattias Ojapõld (Vihur Team). Peale kardispordi tippklassis võistleva Kajaku on just nemad kaks need, kes senise hooaja jooksul suutnud kõige efektiivsemalt punkte koguda. Kui Peldese arvel on seni kolm võitu, siis tema täiuslikku seeria suutis rikkuda just nimelt Ojapõld oma suurepärase võiduga Põltsamaal. Ehkki punktivahe pole kahe peamise tiitlipretendendi vahel suur, võib Peldes siiski hea õnne (ja Ojapõllu ebaõnne) korral endale juba Langel tiitli kindlustada. Vähemat kui võit neist kumbki siiski Langele püüdma ei lähe.

Olerex Eesti kardispordi meistrivõistlustega paralleelselt tulevad ka Langel rajale Cadet-klassi noored võidusõitjad. Selles klassis punkte ei jagata ja meistrivõistluste arvestust ei peeta.

LISAINFO

Jälgi sõite kohapeal või otsepildi vahendusel

Olerex Eesti kardispordi meistrivõistluste viies etapp Lange kardirajal stardib juba sel laupäeval. Võistluse eelsõite ja finaale saab otsepildi vahendusel jälgida keskkonnast kart.television.ee. Delfi TV näitab otsepilti finaalidest. NB! Võistlusi kohapeale on lubatud pealtvaatajad, kel on pääslas esitada COVID-19 läbipõdemist, vaktsineerimist või negatiivset testi tulemust tõendav dokument. Võistlused on pealtvaatajatele tasuta.

Ajakava Langel laupäeval, 18. septembril

08:30 - soojendussõidud

09:30 - ajasõidud

10:30 - I eelsõitude algus

12:35 - II eelsõitude algus

13:50 - finaalid

Autasustamine toimub vahetult pärast iga finaali.

Punktiseis enne V etappi

KZ2

1. Markus Kajak 180

2. Siim Leedmaa 120

3. Sten Dorian Piirimägi 107

OK

1. Joosep Planken 130

2. Robin Särg 121

3. Markus Kajak 118

OK-JUNIOR

1. Mark Dubnitski 131

2. Damir Mingazov 129

3. Iivari Tuomilehto 116

MINI

1. Andri Tšikin 136

2. Aleksander Uusneem 132

3. Hugo Rajamets 131

MICRO

1. Meryl Peldes 167

2. Mattias Ojapõld 141

3. Rasmus Teller 110

