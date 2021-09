Viljandi HC sõidab Balkanile eurosarjas edasipääsu püüdma

"Esimese mängu puudujääke, eriti just realiseerimise osas, oleme meeskonna sees lahanud ning oli hea meel näha, et Kehra vastu skoorisime laial rindel. Eks selline variant ole iga treeneri jaoks ideaalne ja teeb ka vastase elu keerulisemaks," rõõmustas Koks pärast kolmapäeva, mil seitse pallurit viskasid neli või enam väravat.

"Sõidame Bosniasse optimistlikult, sest ma millegipärast kahtlen, et Sloga suudab märgatavalt juurde panna. Meie aga küll ja nii on kõik meie endi kätes ning sellele peamegi keskenduma. Eriti tähtis on võõrsil ja just Balkani riigis mängides vaimne pool," rõhutas mulkide juhendaja.