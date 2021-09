Eestlased lähevad Lange tiitlivõistluste etapil poodiumikohti püüdma

Lange Motokeskus on otsustanud raskustele vaatamata algselt augustisse planeeritud võistluse kindlasti ära pidada. Nagu ütleb Lange Motokeskuse juht Lauri Roosiorg, tuleb seda teha juba ainuüksi seetõttu, et Eesti poisid hoiavad rahvusvahelises konkurentsis ülikõrgeid kohti. Kert Varik / Lari Kunnas on peale Tšehhis toimunud avaetappi külgvankrite MM-il neljandad ning Kevin Saar quadide EM-sarjas kindel liider.

"Oma poisid kodurajal, kodupubliku ees. Ma arvan, et enam paremat varianti ei saagi olla," lausus Roosiorg.

Roosiorg ütleb, et Lange on valmis vastu võtma kuni 10 000 pealtvaatajat. Üritusele pääseb koroonapassiga, kohapeal saab teha ka kiirtesti.

Külgkorvide MM-sari algas tänavu alles augusti eelviimasel nädalavahetusel. Igal etapil toimub kolm võistlussõitu ning iga sõidu kaal on hooaja kokkuvõttes väga suur. Aastaid MM-medalit jahtinud Kert Varik on pärast esimest etappi koos soomlasest korvimehe Lari Kunnasega neljas. Langele tullakse mõttega tõusta kodusel MM-etapil poodiumile. “Võtame praegu eesmärgiks poodiumi ja siis vaatame, mis edasi saab,” ei tahtnud Varik lootusi liiga kõrgeks ajada.

MM-i liidrid on hetkel 72 punktiga Belgia-Hollandi paar Marvin Vanluchene / Robbie Bax. Varik / Kunnasel on neljandatena 51 punkti. Eesti ekipaaže on Langele hetkel registreerunud kaheksa.

Peale Langet on kalendris veel kaks MM-etappi. 2020. aastal jäi ära kogu külgvankrite motokrossi MM-hooaeg, tänavu on algselt planeeritud 12 etapist alles neli. “Tšehhis oli uus formaat päris äge. Rahval on ka põnevam, saavad juba laupäeval tulla kaasa elama päris krossile,” rääkis Varik. “Eks ta sõitjale natuke keerulisem ole, sest nüüd on ka laupäeval kõik mehed lati taga.”