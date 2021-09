Kasahstani koondis: lootusega ajaloolisele edule

Viis aastat hiljem sai brasiilia spetsialisti Ricardo Kaka meeskond kogemust juurde ja seab enda ette hulga kõrgemaid eesmärke. Võimalik, et seetõttu ei jäänud brasiillane Costa Rica vastu peetud mängu kvaliteediga rahule, vaatamata suurele skoorile: „Näha on, et meie meeskond ei korranud seda mängutaset, mis oli sõprusmängudes. Kuid siin on muidugi teised emotsioonid, teine vastutus – tegemist on siiski debüüdiga, esimese mänguga maailmameistrivõistlustel. Võib-olla me ei tulnud toime närvidega. Nädal tagasi mängisime väga hästi, täna aga nägime veidi teisiti välja, kui oleksin tahtnud. Kuid kõige tähtsam on võit ja me teame, et hea oleks meistrivõistluste käigus areneda. See oli esimene mäng – loodan, et teises näitame end paremast küljest ja nii ka edaspidi.“