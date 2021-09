Suri legendaarne treener Dušan Ivkovic. Müürsepp: tema nõuannete järgi muutus korvpalli mängimine väga lihtsaks

Müürsepp ütles Delfile ja Eesti Päevalehele, et oli teadlik Ivkovici terviseprobleemidest. "Mul oli plaan temaga ühendust võtta viimasel ajal. Teadsin, et tema tervis pole kõige parem. Aga paraku jäin hiljaks," lausus Müürsepp.

Kuulsat treenerit meenutades ütles Müürsepp: "Minu jaoks oli ta inimene, kellelt ma olen täiskasvanueas kõige rohkem õppinud. Ta õpetas mind korvpallist õigesti aru saama, nendest rollidest, mis sul mängus on. Ta selgitas mulle üksipulgi lahti minu tööülesanded platsi peal. Tema nõuannete järgi muutus korvpalli mängimine väga lihtsaks."

"Mul on tohutult hea meel, et sain kolm aastat tema käe all mängida ja temalt õppida," lisas Müürsepp kurval toonil.