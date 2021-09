Hyundai boss Adamo lubab oktoobri alguseks suurt uudist

Hyundai pikendas juba maikuus oma esisõitjate Ott Tänaku ja Thierry Neuville`iga lepingut, kuid sellele on järgnenud vaikus. Hetkel jagavad tiimi kolmandat masinat Craig Breen ja Dani Sordo , ent Breeni on juba seostatud üleminekuga M-Sporti.

"Meil on kaks tippsõitjat [Neuville ja Tänak], kes on õnneks olemas ja teevad õnneks kõvasti tööd. Ma arvan, et pärast Soomet otsustame, mida teha [kolmanda autoga], sest ka selles osas on mul palju mõtteid ja palju kahtlusi," sõnas Adamo DirtFishile.