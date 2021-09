Rahvusvaheline turniir toob Tallinnasse Pekingi olümpiamängude osalejad

Segapaaris kurlingu turniir WCT ISS Tallinn Mixed Doubles International kuulub MK-etappide sarja ning Tallinnas saab üle pika aja taas näha võistlemas tippvõistkondi üle maailma. “Nii palju olümpiamängude osalejaid ei ole varem ühelgi võistlusel Tallinnas koos olnud ning väga hea meel on, et Eesti kurlingumängijatel avaneb suurepärane võimalus end kurlingueliidi vastu proovile panna,” ütles Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Turniiri kohad on täis ehk Eestisse tuleb maksimaalne arv võistkondi, keda korraldaja saab Tondiraba jäähallis vastu võtta.

Eesti võistkondadest panevad ennast maailma tippude vastu proovile kurlingu segapaarid Kaldvee/Lill ja Madisson/Kukner. Mõlema võistkonna jaoks on see esimene MK-etapp, kus on võimalik teenida kvalifikatsioonipunkte Eesti esindamiseks jaanuaris toimuvatel segapaaride MMi kvalifikatsioonivõistlusel.