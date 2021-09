Neuville valas veel õli tulle: neljas etapp järjest Hyundaiga sama jama

Neuville langes Kreekas tehniliste probleemide tõttu kõrgest konkurentsist juba reedel ja pidi leppima kaheksanda kohaga.

"Ma arvan, et viimasel neljal rallil oleme hädas olnud enam-vähem sama probleemiga. Meil oli see Keenias, oli Eestis ja ka teistel etappidel," sõnas Neuville reedel DirtFishile.

Päev hiljem lisas Neuville: "Täna töötas auto hästi, kuid meil on mingi probleem, mis tuleb ikka ja jälle tagasi. See ei esine küll alati täpselt samal viisil, kuid lõpptulemus on sama."

Pärast Kreeka etappi lubas Neuville probleemid kindlasti meeskonna koosolekutel jutuks võtta. "Sõitjana pingutad sa meistrivõistluste nimel kõvasti ja annad endast maksimumi. Alati ei tööta kõik nagu tahaksid, kuid tänavu on tehnilised probleemid meid selgelt liiga tihti seganud. Need maksid meile võidu Safari rallil, mitmel korral on meie masinaid probleemid tabanud liidrikohal sõites. Ja elektroonikaprobleemid on mind seganud juba neljal ralli. See on väga häiriv," lausus pettunud belglane.

Hyundai tiimijuht Andrea Adamo raputas endale taas tuhka pähe. "Lubage mul öelda, et on asju, mida oleksime pidanud lahendama. Kui soovite kuidagi öelda, et me ei tee asju õigesti, on teil õigus seda öelda. Praegu pole ma õnnelik;" ütles Adamo.

Autoralli MM-sari jätkub 1.-3. oktoobrini sõidetava Soome MM-ralliga.