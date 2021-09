Karel Piiroja tuli drifti Semipro-klassis Eesti meistriks

Piiroja rääkis, et viimane võistlus Bikerniekil toimus tema jaoks täiesti uuel rajal. „Tagantjärele võib öelda, et videote vaatamisest palju kasu ei olnud,“ sõnas ta. „Kvalifikatsioonist tuli kolmas koht, kuid tandemsõidud ei läinud ootuspäraselt. Terve nädalavahetuse olime teinud trenni kuivades oludes, aga vahetult enne minu sõitu hakkas vihma tibutama, mis tegi rajaolud keeruliseks ja tundmatuks.“

Prooviringi Piiroja ei saanud. „Tuli leppida sellega, mis on ja anda endast parim. Teadsin, et viimane kurv on suhteliselt libe, hoidsin liiga palju tagasi sattusin raja viimases osas no go alase (keelatud ala). Vastase sõidud olid paremad ja langesin juba TOP 16 konkurentsis kahjuks välja. Konkurendil ei olnud samuti sel etapil õnne ja tänu väiksele punktiedule tuligi Eesti meistritiitel.“