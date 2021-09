Andy Murray kaotas üllatuslikult maailma 158. reketile

34-aastane šotlane, kes langes tänavusel US Openil välja avaringis, oli selle nädala alguses tunnistanud, et plaanib hooaja lõpus tihedalt mängida.

"Üks eesmärke praeguse hetke ja aasta lõpu vahel on proovida oma edetabelikohta oluliselt parandada ja selleks pean sageli võistlema," ütles Murray. "Tunnen endiselt, et suudan mängida väga kõrgel tasemel, kuid kui kogu aeg suurturniiridel kohe tippmängijatega kohtuda, pole see nii lihtne."