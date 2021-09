Kalev/Cramo käima tõmmanud ameeriklane: pärast kohutavat mängu olin tiimile ühe hea esituse võlgu

"Esmaspäeval (veerandfinaalis Lissaboni Sportingu vastu) mängisin kohutavalt, seega tahtsin kindlaks teha, et annan endast tiimi heaks kõik," ütles Berry pärast kohtumist. "Tundsin, et võlgnen võistkonnale hea esituse."

„Mulle pakkus erilist rõõmu hoopis 26 korvisöötu,” lisas Kalevi peatreener Roberts Štelmahers. „Sellist mängu on ilus vaadata ja see teeb mind õnnelikuks. Oleme seda harjutanud. Vahepeal antakse palli edasi isegi liiga palju. Ja visete osas oli meie päev. Tegime väga hea mängu. Loomulikult tegime ka vigu, aga mul on hea meel, et me ei lasknud vastaseid mängu tagasi.”