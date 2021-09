Genti peatreener: Flora mängib esimest korda alagrupis, see annab neile kindlasti lisatõuke

„Meie sihiks on grupist edasi pääseda. See on meie eesmärk. Eelmine hooaeg olid meie euromängud katastroof (Gent kaotas Euroopa liiga alagrupis kõik kuus mängu), kuid muidu oleme Euroopas hästi mänginud. Üritame näidata klubi tavapärast standardit,” sõnas Vanhaezebrouck.

Genti juhendaja oli end põhjalikult kurssi viinud ka Flora viimase aja tegemistega ning tõdes, et florakate võrdsed esitused Varssavi Legia ja Nicosia Omonia tõestavad nende head kvaliteeti.

„Tean, et alagrupp on tugev. Belgia inimesed kipuvad unustama, et ka teistes riikides on tase tõusmas. Olen näinud mitmeid Flora mänge. Nad lõid koduväljakul Legiale värava, mis tühistati ebaõiglaselt. Nad ohustasid Poola parimat klubi ja see näitab midagi,” rääkis Vanhaezebrouck, kes tõstis esile ka Flora heitlust Omoniaga, mille eestlased kaotasid lõpuks penaltiseerias.

„Flora tase on hea. Nad mängivad esimest korda alagrupis. See annab klubile suure tõuke. Mina ja minu kapten (Sven Kums) mäletame, et ise esmakordselt Meistrite liiga alagrupiturniiril mängides pidime Lyoni vastu tund aega vähemuses tegutsema, kuid saime 1:1 viigi kätte. Esmakordselt uuele tasemele jõudmine annab lisatõuke. Flora mängijatel on rahvusvahelisi kogemusi. See muudab mängu meie jaoks keerulisemaks,” lisas ta veel.