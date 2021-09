WRC-sarjast lahkuv kaardilugeja: meie palgalõhe rallisõitjatega aina suureneb

Jamoul tunnistas Belgia väljaandele RTBF, et lahkumineku algatas tema.

"Kuigi autos sujus kõik väga hästi, oli kõige raskem see, mis toimus väljaspool masinat. Siin oli natuke iseloomude kokkusobimatust. Koos eduga muutus tema iseloom minu omaga kokkusobimatuks. Meil ​​oli probleeme läbisaamisega ja ma olin olukorraga hädas ning eelistasin seetõttu lõpetada. See on endiselt väga kõrge riskiga töö ja ma ei tahtnud enam riskida," sõnas 37-aastane belglane.

Tänavu on WRC sarjas kaardilugejaid vahetanud ka Thierry Neuville, Gus Greensmith, Pierre-Louis Loubet ja Dani Sordo. Miks?

"Need rallipiloodid on väga tugeva iseloomuga inimesed, kes on otsustanud oma eesmärke saavutada. Nendega kohanemine ei ole alati lihtne. Me näeme selliseid piloote nagu Thierry (Neuville), nagu Ogier, neil on tugev iseloom ja nad tahavad enda ümber väikese armee moodustada. Nad tahavad, et see armee pühendaks neile ihu ja hinge. Me teeme seda tööd teades, et oleme määratud piloodi varju jääma. Mul pole sellega kunagi probleeme olnud. Ma ei otsinud kunagi kuulsust ega tunnustust teistelt, vaid tahtsin alati tunnustust vaid minu kõrval vasakul olevalt mehelt, kes võistluse lõpus ütleb mulle aitäh. Sellest piisas mulle alati," rääkis Jamoul.

Belglane lisas, et kahjuks läheb rallisõitjate ja kaardilugejate palgalõhe järjest suuremaks ning ka see on tihti koostöö lõppemise põhjuseks. "Samuti teame, et majanduslik olukord ei ole alati väga lihtne, pilootide ja kaardilugejate erinevused kasvavad ning see pole lihtne. Mõne tiimi jaoks on see probleemiks saanud."