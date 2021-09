Vassiljev: minule isiklikult on alagrupiturniiril mängimine väga tähtis sündmus. Eriti seetõttu, et jõudsin nii kaugele Eesti klubiga

Mängueelsel pressikonverentsil jagas oma muljeid Flora 37-aastane kapten Konstantin Vassiljev, kes saab oma profikarjääri jooksul esmakordselt eurosarja alagrupimängus väljakule jooksnud. Nii Sloveenias, Venemaal kui ka Poolas pallinud Vassiljev on mänginud erinevaid eurosarjade eelringe, kuid alagrupis saab ta mängida esmakordselt.

„Minule isiklikult on see väga tähtis sündmus, kuna ma ei ole kunagi varem alagrupis mänginud. Sündmus muutub veelgi tähtsamaks, kuna jõudsin nii kaugele Eesti klubiga. See on omaette sündmus. See jääb meelde,” tunnistas Vassiljev pressikonverentsil. „Aeg näitab, mida see kogu Eesti jalgpalli jaoks tähendab.”

„Iga jalgpallur mängib selle nimel, et mängida eurosarja alagrupiturniiril. Mängime nüüd detsembrini euromänge. Me ei taha olla niisama sparringupartner. Tahame väljakul tegusid teha. Osad mehed saavad end näidata suuremale maailmale,” lisas Vassiljev veel.

Keskväljamaestro iseloomustas veidike ka homset vastast. „Nad mängivad väga agressiivset ja kaasaegset jalgpalli. Nad vahetavad palju positsioone ja neil on kiired ääred. Belgia koondis mängib samamoodi, kuid Gentil on natuke vähem kvaliteeti. Peame tempoga kiiresti kohanema. Kindlasti tahame oma mängu ka mängida. Kui meil tekivad selleks võimalused, siis peame need ära kasutama,” lisas poolkaitsja.

„Tegu on kvaliteetsete mängijatega. Nad mängivad tugevas liigas, mis tähendab, et peame olema valmis vastu võtma tugevat meeskonda. Kui nende mänge vaadata, siis neile meeldib rünnata. Nad on võimelised mängima erinevate formatsioonidega. Peame olema valmis meeskonnaks, kes on valmis meile tugevat survet avaldama,” lisas Flora peatreener Jürgen Henn veel vastaste kohta.