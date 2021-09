TIPPHETKED | Suured põruvad ja vaid kahe miljoni elanikuga Sloveenia marssis EM-il jälle rahulikult esinelikusse

Vaid kahe miljoni elanikuga Sloveenia seeria EM-il on fenomenaalne - 2015 hõbe, 2017 veerandfinaal, 2019 hõbe, 2021 vähemalt esinelikus. Meenutame, et rida suuri võrkpallimaid on poolfinaalist välja jäänud - olümpiafinaalis madistanud Prantsusmaa ja Venemaa, Saksamaa, Bulgaaria...