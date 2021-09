Brasiilia peatreener pani ameti maha

Ametist lahkumise põhjuseks on asjaolu, et ta asus tänavu juulis juhendama Itaalia kõrgliigaklubi Pesarot, kus mängib ka eestlane Henri Drell . Kogenud juhendaja tahab keskenduda vaid klubitööle.

"Pärast nelja suurepärast aastat leian, et on õige aeg lahkumiseks. Lahkun kurbusega südames, sest me ei jõudnud olümpiale. Brasiilia korvpalli jaoks on saabunud uus ajajärk ning ma soovin kõigile edu - alaliidule, mängijatele, tehnilisele meeskonnale, fännidele, kõigile. Tänan teid sooja toetuse eest," sõnas Petrovic.