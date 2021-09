Latvala avas uue hooaja ning Ogier ja Lappi teemal pisut kaarte

Latvala tunnistas, et kuigi ühe põhikandidaadina on välja käidud soomlase Esapekka Lappi nimi, pole see kivisse raiutud. Küll saab aga Lappi juba oktoobri alguses Soome rallil võimaluse end Toyota roolis tõestada.

Ogier on siiani teatanud, et soovib uuel aastal osaleda hooaja avarallil Monte Carlos, kuid Rootsi lumeralli jätab prantslane kindlasti vahele.

"Lisaks on ta (Ogier) öelnud, et on mõelnud sõita neljal-viiel rallil. Meil on selliseid arutelusid seni olnud, kuid midagi pole otsustatud," ütleb Latvala, kirjutab Rallit.fi.

Tänavuse Soome ralli kohta sõnas Latvala: "See on ainus kord, kui saame Soomes välja panna viienda auto ja otsustasime selle Esapekkale anda. Ta on järgmisel aastal meie tiimi seisukohalt tugevaimal positsioonil, kuid saadaval on ka mitmeid teisi sõitjaid."

Latvala sõnul ei kavatse Toyota otsusega pikalt venitada. "Soome ja Kataloonia autoralli maailmameistrivõistlused peetakse oktoobris. Selle kuu jooksul peame langetama ka otsuse," rõhutas Latvala.

"Loodan, et Esapekka teeb Soomes hea võistluse. See lihtsustaks meie olukorda," lisas Toyota boss.

Lappi võistles Toyota WRC autoga viimati 2018. aasta hooajal. 2019. aastal esindas Soome sõitja Citroeni ja eelmisel hooajal M-Sporti, ent selleks aastaks jäi ta WRC-s lepinguta.