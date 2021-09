Red Bulli esindaja väidab, et Hamilton teeskles vigastust: see oli puhas näitemäng

Marko ütles Austria väljaandele OE24, et Hamiltoni kurtmine, et Verstappen ei tulnud õnnetuse järel tema olukorda kontrollima, on arusaamatu.

"Hamilton üritas veel kruusast välja pääseda ja tagasi pöörata, kui Verstappen oli juba autost väljas. Meditsiiniauto nägi seda ja sõitis kohale. Ja siis algas näitemäng, mille kohaselt on vaene Hamilton vigastada saanud ja nii edasi," rääkis Marko.

Pärast võistlust kurtis Hamilton, et tal on pea- ja kaelavalu ning Gazzetta dello Sporti andmetel lasi britt hiljem end New Yorgis arstidel üle vaadata.

Austerlane Marko lükkas ühtlasi ümber oma kaasmaalase, Mercedese bossi Toto Wolffi väite, et Verstappen sooritas jalgpallist tuttavaks saanud „taktikalise rikkumise”, mis tähendas, et ta sõitis meelega otsa, et takistada vastasel võidu vormistamist.

"See on täielik jama. Mercedes oli selleks (võitmiseks) lihtsalt liiga aeglane," ütles Marko.

Red Bulli nõuandja polnud rahul ka kohtunike otsusega, kelle karistus tähendab, et Verstappen kaotab Sotši etapi stardirivis kolm kohta.

"See oli tavaline võidusõidu õnnetus. Kurvi edukaks läbimiseks on vaja mõlema sõitja koostööd, kuid Lewis muutis selle nii kitsaks, et lõpuks polnud enam ruumi," sõnas austerlane.

Marko lisas, et Verstappeni viiepunktiline edumaa Hamiltoni ees on olematu ja oodata on vihast heitlust. "See on nii väike vahe, et pinge jätkub viimase sõiduni," on ta kindel.