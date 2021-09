Podcast "Kuldne geim" | Kes on järgmisel aastal Eesti koondise peatreener ja kas Vennost saab rannavõrkpallur?

*Kuidas koolipoiss Mihkel 2. klassis spordilehte tegi ja seda ühe krooni eest klassikaaslastele müüs.

*Millise tuntud Eesti võrkpalluri vastu õnnestus Mihklil gümnasistina rahvaliigas mängida?

*Abitreeneri ametist peatreeneri ja värske isa kohustusteni ehk Andrese eriline aasta.

*Kas Alar mõtleb veel Eesti koondise statistikuna ebaõnnestunud EM-ist või on fokusseeritud juba Tartu Bigbanki tegemistele?

*EM-i kokkuvõte Eesti koondise vaatenurgast. Veelkord paljuräägitud teemast ehk millest ikkagi puudu jäi?

*Prantsusmaa läbis meie alagrupi täiseduga, ent sai seejärel üllatuskaotuse Tšehhilt ja pudenes välja. Kas seega võinuks ka meil ikkagi nende vastu tekkima võimalus?

*Kui suur roll oli kaotustel Eesti koondise peatreeneril Cedric Enardil?

*Kas Oliver Venno tulevik on seotud hoopis rannavõrkpalliga?

*Pafi ennustusmäng: Mihkel teeb elu esimesed panused, üldtabelit juhib Rivo.

*Tippvõrkpall Eestis jätkub, sest Meistrite liiga uus hooaeg algab järgmise nädala kolmapäeval just Tartus.

*Millises seisus on Tartu Bibgank täpselt nädal enne suurt mängu?

*Kas Bigbanki uued mehed ehk Martti Juhkami, Valentin Kordas, Taavet Leppik ja Aleksander Eerma on klapi juba leidnud?

*Tallinna Selveri ridades säras kontrollmängus uus leegionär. Kas tegu ongi erilise leiuga?

*TalTech tõstab vähemalt koosseisule tuginedes pead.

*Jalgpalliga seotud Mihkel annab ülevaate FC Kuressaare äärekaitsja Alari Saare hetkevormist.

*Kuulajate küsimused: naiste võrkpalli murekohast kuni meie rahvusmeeskonna peatreeneri küsimuse ning Eesti ja Läti koondise statistikute omavahelise lõõpimiseni.