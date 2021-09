Euroopa saalijalgpall: maailmameistrivõistlused ei ole põhjus siseriiklike võistluste edasilükkamiseks

Kõigepealt pöörame pilgud Saksamaa poole, kus on esimest korda käimas täiemahulised üleriigilised meistrivõistlused Bundesliga nime all, nagu ka selle „vanemal vennal“ jalgpallil. Pärast kahte vooru on turniiritabeli tipus kolmikvõim: Weilimdorf, Stuttgarter ja Fortuna Düsseldorfist on näidanud sajaprotsendilist tulemust, kes kõik on kogunud kuus punkti. Weilimdorf on oma fännidele suurt muljet avaldanud hooaja võimsa algusega, lammutades Berlini (5 : 0) ja Bielefeld-Sennestadti (6 : 1).

Ukraina Ekstraligas on mängitud juba kolm vooru ja selle lõigu kõige olulisemaks üllatuseks on ühe hooaja favoriidi Prodeximi nõrk algus. Veskimehed kogusid kõigest neli punkti üheksast võimalikust, millega valmistasid tõsist muret oma fännidele. Pärast kodust võitu Sokoli üle esimeses voorus (4 : 0) järgnes lüüasaamine võõrsil HITi käest (3 : 5) ja viigiseis Energiaga koduväljakul (3 : 3). Märgime ära, et just Energia juhib tabelit seitsme punktiga pärast kolme mängitud mängu.

Poola Ekstraklasa alustas möödunud nädalavahetusel. Esimese vooru tulemustest toome esile Warszawa AZS suure võidu liiga debütandi Polkowice üle 6 : 0. Hooaja peamised favoriidid Bielsko-Biała, Lubawa ja Piasta Gliwice alustasid meistrivõistlusi samuti võitudega, mängides üle vastavalt Toruni (7 : 4), MOKS Bialystoki (4 : 2) ning Chorzowi (4 : 3).

Kolme mänguga algas nädalavahetusel hooaeg Soomes: reedel sai TPK jagu liiga uustulnukast AUst (2 : 0), laupäeval klaaris JoSePa arved Mad Maxiga (3 : 0), pühapäeval aga alistas GFT alles penaltiseerias SoVo (6 : 5). Esimese vooru kava jätkub kolmapäeval, 15. septembril, kui Riemu võõrustab Vieskat.