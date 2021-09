Barcelona jalgpallur kritiseeris meeskonna poolehoidjaid

Piqué rõhutas, et fännid peaks mõistma, et Roberto ei saanud mängida oma tugevaimal positsioonil ehk keskväljal.

"See (vilistamine) teeb mulle isiklikult haiget, sest ma tean teda hästi. Ta on suurepärane inimene ja armastab seda klubi väga," lausus Piqué Roberto kohta Movistarile.

"Tahaksin meelde tuletada, et ta ei ole äärekaitsja. Ta on keskväljamängija, poolkaitsja. Ta tõi selle ohvri, et mängida sel positsioonil ja oli vahepeal seal suurepärane," lisas hispaanlane.