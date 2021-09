VIDEO | Lõpuks ometi: Hyundai hübriidauto testimine lekkis meediasse

Neuville ütles eelmisel nädalal Akropolise ralli eelset pressikonverentsil, et pole järgmise aasta WRC sarja tehniliste reeglite üle sugugi õnnelik. "Ma pole kindlasti kõikide nende muudatustega päri. FIA ja autotootjad liigutavad pidevalt asju, et teha autod vähem põnevaks ja sõitmisel ohtlikumaks. Ja lõpuks saab see olema kallim kui kõik see, mida me seni WRC-s näinud oleme," lausus belglane.