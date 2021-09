Värske dokumentaalfilm paljastab: Schumacher oli saatusliku suusareisi osas kõhklev

Dokumentaalfilm jätab vastamata paljudele Schumacheri fännide ikka veel keelel olevatele küsimustele tema praeguse tervisliku seisundi kohta, kuid ühest intervjuust tema poja Mickiga võib järeldada, et asjalood selles osas kõige paremad ikkagi ei ole. Tuleb välja, et rääkida Michael endiselt ei saa.

"Ma arvan, et me mõistame isaga teineteist nüüd teistsugusel moel. Lihtsalt seetõttu, et me räägime sama keelt, mootorispordi keelt ning meil oleks veel paljust rääkida. Sellest ma enamus ajast mõtlengi. Mõtlen, et see oleks nii lahe... Ainult selle nimel annaksin ma kõik."