Kelly Sildaruga koos treenides tuule tiibadesse saanud Hanna Maria Antson tegi karjääris olulise muudatuse

Antsoni sõnul on selle ajaga areng olnud suur. „Ei oleks osanud ette kujutada, et ühe aastaga julgen tegema hakata selliseid trikke ja hüpata nii suuri hüppeid. Ainult Eesti tingimustes ei oleks see võimalik olnud. Olen nüüdseks kogenud, mida paremates tingimustes harjutamine juurde annab,” lisas ta.

„Teadsin Mihklit Kuutsemäel toimunud laagrist. Mind häiris see, et Eestis sai ainult kolm kuud korralikult trenni teha ning teadsin, et niimoodi ei jõua kuhugi. Trenni tuleb kogu aeg teha ning oma keha niimoodi üles ehitada, et jaksaks korralikult suusatada,” rääkis Antson, kuidas antud koostööni jõuti. „Võtsingi Mihkliga ühendust ja küsisin nõu, mida saaksin lisaks teha. Ta rääkis Kellyga ning minu suureks üllatuseks pakkusid nad mulle koos treenimise võimalust. Mullu augustis võtsidki nad mind oma tiiva alla.”

„Siirdusin Soome seetõttu, et see on lähimatest paikades parim, kus treenida. Mäed tehakse juba oktoobri alguses lahti ja pannakse kinni alles mai keskel. Nii saab kokku pika hooaja ja kohalikud tingimused on suurepärased,” kirjeldas Antson. „Otsus tuli muidugi raskelt. Sõbrad ja pere jäävad ju Eestisse maha. Lisaks olen aasta aega Kelly ja Mihkliga koos treeninud. Saame hästi läbi ja asjad sujuvad. Tegelikult on raske neist eemalduda.”

Eestis seostatakse freestyle-suusatamist peaasjalikult Kelly ja Henry Sildaruga. MK-sarjas on punkte teeninud ka Karoliine Holter, kuid tema on oma sportlastee praeguseks lõpetanud. Juba mõnda aega on tippu pürgimise suunas tõsiselt tööd teinud 17-aastane Antson. Eelmisel hooajal koos Kelly Sildaru ja Mihkel Ustaviga treeninud Antson siirdus septembri keskpaigast õppima ja treenima Põhja-Soome. „Minu suurimad eesmärgid on jõuda X-Mängude poodiumile ja olümpiale,” seab ta ise endale tulevikuks kõrgeid sihte.

Praeguseks on Antsoni arsenalis kõige keerulisemateks trikkideks cork 720 paremale poole ning cork 900 vasakule. „Alguses oskasin trikke teha ainult vasakule poole, kuid Mihkli juhendamisel olen muutunud mitmekülgsemaks,” avaldas noorsportlane.

Freestyle-suusatamise juurde jõudmises peab ta oluliseks ka Kelly Sildaru eeskuju. „Olen terve elu hästi sportlik olnud ja erinevates trennides käinud. Kogu aeg tundsin, et meeldib sporti teha, kuid ei leidnud enda jaoks seda õiget. Kunagi nägin ühte intervjuud Kelly’ga. Tema oli toona vist 12 ja mina 10. Kelly ütles selles intervjuus, et tal ei ole päevi, kus ei tahaks trenni minna. Hiljem olen mõelnud, et just see viis mind suusatamiseni. Kuigi see samm tuli spontaanselt, siis praeguseks olen kindlalt jõudnud õige ala juurde. Mind peab vahepeal ikka tagasi hoidma, et ma ei läheks trenni.

Eelarves veel augud sees

Antsoni seni silmapaistvamateks saavutusteks on Soome meistrivõistluste teine koht Big Airi hüpetes ning kolmas koht pargisõidus. Mõlemal võistlusel võidutses Soome praegune parim freestyle-suusataja Anni Karava, kes parematel päevadel on jõudnud MK-sarjas esikümnesse ja maailmameistrivõistlustel esikümne piirile.

Algaval hooajal on Antsoni sihiks osaleda Euroopa karikaetappidel (seal saab koguda punkte, et pääseda tulevikus MK-sarja) ning ka juunioride MM-il. Tiitlivõistluste medaleid jagatakse 6.-13. märtsini Šveitsis Leysinis. Euroopa karikasarjas on esimene võistlus kavas 24.-25. novembrini Stubais, kuid tihedam kalender hakkab pihta jaanuarist.

Nagu Antson ise tõdeb, siis võistluskogemus oleks äärmiselt oluline, kuid just seal tuleb ette suurem probleem. Nimelt on 25 000 euro suurune hooaja eelarve veel vajaliku katteta ehk õppimise ja treenimise kõrval tegeleb ta aktiivselt toetajate otsimisega. „Noorsportlasena ongi tegelikult kõige raskem leida rahastust. Hetkel muretsengi sellepärast kõige rohkem, kas õnnestub leida nii palju toetust, et ma ei peaks oma õpinguid ja treeninguid pooleli jätma. Kuna võistlus- ja treeningreisid on suurim osa kuludest, siis neis osalemine sõltub sellest, kui palju saab toetustega kaetud,” sõnas Antson.

„Tahaksin väga võistlema minna, kuna just nii saab vajalikke kogemusi järgmise sammu tegemiseks. Eelmise hooaja lõpus Mihkel ütleski, et võiksin nüüd ette võtta Euroopa karikasarja. Igapäevaselt Soomes treenimine sobib antud võistlusprogrammiga hästi. Seetõttu saigi vastav otsus tehtud,” viitas ta tõsiasjale, et algaval hooajal olekski tal keeruline Sildaru ja Ustaviga treeningplaane ühildada, kuna nemad viibivad palju MK-etappidel ning valmistuvad olümpiamängudeks.

Nagu Eestis on paljudel spordialadel tavaks saanud, siis ühtset koondist ei ole ka freestyle-suusatajatel. Antson on n-ö koondise kandidaat ehk hakkama tulebki saada oma kulude ja kirjadega. „Algavat hooaega silmas pidades puudub alles rahaline kate. Toetajateta võib minu tippu pürgimine paratamatult pooleli jääda. Loodetavasti seda siiski ei juhtu.”

Kelly Sildaru: Hanna Maria on kõige motiveeritum sportlane, keda ma tean Mihkel (Ustav) kutsus Hanna Maria SPOT-i (ekstreemspordikeskus SPOT of Tallinn) trenni ja meil klappis kohe hästi. Kuna meil oli ka laager tulemas ja ta oli seal osalemisest huvitatud, siis edasine koostöö tuli juba loogiliselt.



Seni kogetud põhjal jagub mul ainult kiidusõnu. Ta on kõige motiveeritum sportlane, keda ma tean. Imetlen Hanna Maria puhul seda, kui pühendunult ja läbimõeldult ta asju teeb.



Seni on areng olnud suur ja praeguseks on ta jõudnud väga heale tasemele. Järgmised sammud tulevad nüüd ilmselt raskemalt, kuna trikid lähevad lihtsalt keerulisemaks. Soome treenima asumine annab talle kindlasti palju juurde.



Hea meelega harjutaksin Hanna Mariaga koos edasi, kuid minu tänavune võistluskalender on tihe ning MK-sarja ajal on mäed teiste sportlaste jaoks suletud. Seega jääks tal treenimisvõimalusi vähemaks.

Mihkel Ustav: alustasime Hanna Mariaga kahekordse cork’i harjutamist Hanna Maria on väga tubli ja hästi motiveeritud sportlane. Senise koostöö jooksul süvenesime mõlemat pidi cork’i sooritamisele. Need trikid tahavad veel kõvasti lihvimist, kuid võib öelda, et ta oskab neid. See aasta võtsime ka kahekordse cork’i ette. Alguses rullidega, siis batuudil ja nüüd käisime ka air bag’il proovimas. See on tema arengus nüüd järgmine sihtmärk.



Edasi harjutab ta Soomes ja sealsete plaanide järgi. Kui tekib aga võimalus koos laagrisse minna, siis tahaksime selle plaanide kattumise korral kavva võtta.



Praegu on Hanna Maria suurimaks puuduseks võistluskogemus ja pinge all trikkide sooritamine. Seega oleks Euroopa karikasari hea väljund. Edukate tulemuste korral saab ju koguda ka punkte MK-sarja pääsemiseks.



Tema puhul on hästi lahe see, et ta elabki suusatamise nimel. Ta tahab alati võimalikult palju mäel olla. Lisaks loeb ta sinna kõrvale erialast kirjandust ning vaatab pidevalt uusi videoid, mis välja tulevad.