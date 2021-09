Eesti käsipallikoondise liider siirdus Saksamaa Bundesligasse

"Otsus ei tulnud kergelt – tase on teine, uus riik, uus keel ja tervikuna on muutused rasked. Aga ma ei näinud treeningutel, et tase oleks ületamatult kõrge. Horvaadist peatreener Dubravko Prelčec nägi minus potentsiaali ja see oli otsustav faktor. Treeneri usaldus ja usk on väga tähtis," selgitas Molkova.