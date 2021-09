Endine maailmameister: Verstappen poleks tohtinud karistada saada

Verstappen sai järgmiseks etapiks (Venemaa GP) kolmekohalise karistuse avarii eest, mis lõpetas mõlema tänavuse tiitlinõudleja pühapäevase sõidu.

Villeneuve usub, et hollandlast karistati vaid seetõttu, et tema auto ratas oli käinud üle Hamiltoni pea, kuigi tagajärgede järgi ei tohiks trahve määrata.

"Maxi poleks tohtinud karistada. Lewis teeb nii palju vigu, kuna ta pole enam harjunud, et tal on vastane," rääkis Villeneuve Itaalia ajalehele Corriere Della Sera.

"Monzas oli kaks mängijat. Max oli agressiivne: ta oleks võinud šikaani lõigata, aga siis oleks ta pidanud oma koha ära andma. Lewis oleks võinud jätta 10 sentimeetrit ruumi, aga ta tahtis ettepoole jääda."

"See oli justkui erinevate kavatsuste proovilepanek. Ei saa karistada kedagi millegi meelega tegemise eest, kui kontakt algab meetreid enne seda, kui manööver tahtlikuks muutub," jätkas kanadalane.

"Nad karistasid teda sellepärast, et Red Bulli ratas läks üle Hamiltoni pea. On öeldud, et tagajärgede järgi ei tohiks tegu hinnata, aga just seda nad tegidki. See oli tahtmatu manööver. See oli viga ning mind häirib, kui karistatakse vigu."





"Neid kahte ei saa piiridesse suruda. Lewis tavaliselt vigu ei tee. See juhtub vaid Maxiga võidu sõites. Verstappen on alati väga agressiivne, Hamiltoniga veel enam. Kui nad panna samasse kurvi, siis nad liialdavad, aga need hetked käivad F1-ga kaasas. Kui sellest iga kord karistus välja võetakse, ei olegi enam võidusõitu, sest keegi ei üritagi enam mööda sõita."

Verstappen ja Hamilton põrkasid kokku ka tänavusel Suurbritannia GP-l. Selle avarii eest sai Hamilton 10-sekundilise karistuse, kuid Verstappen jäi õnnetuse tagajärjel tee äärde.

Villeneuve usub, et 2021. aasta MM-tiitel kuulub Verstappenile. "Verstappen pole teinud ühtegi tõsist viga. Ta on alati rünnaku peale välja läinud. Lewis aga on näidanud nõrkusehetki. Pärast [Nico] Rosbergi taandumist on tal lihtne olnud. Võibolla on ta pisut magama jäänud ning sel aastal pauguga üles aetud. Aga ta on jätkuvalt fenomen," rääkis Villeneuve.