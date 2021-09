Kelly Sildaru teekond keeruka trikini. „Spordipsühholoogi abiga hakkan õhkpadjahirmust üle saama”

Rennisõidu maailmameister ja viiekordne X-Mängude võitja Kelly Sildaru saabus hiljuti Šveitsist kahenädalasest lumelaagrist ja sõidab peagi taas kaheks nädalaks samasse paika. 4000 m kõrgusel paiknevas Saas-Fee suusakuurordis tuleb ära teha töö, mida tavaliselt on sel aastaajal tehtud Uus-Meremaal. Kuna maailma kuklapoolel on koroonapiirangud karmid, polnud võimalik sinna lihtsalt reisida. Seetõttu ongi kogu suvine ettevalmistus tehtud Euroopas. Selle aja jooksul on kahekordse cork’iga olulisi edusamme tehtud. „Spordipsühholoogi abiga hakkan õhkpadjahirmust üle saama,” tunnistas Sildaru.