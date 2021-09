WADA kaalub kanepi legaliseerimist

WADA teatas teisipäeval, et kiitis heaks teadusuuringu, mis selgitaks välja, kas marihuaana peaks jääma keelatuks või mitte. Uuring viiakse läbi 2022. aastal. Senikaua on kanep dopinguaine edasi.

Psakiga sama arvamust jagavad dopingureeglite kriitikud on osutanud, et kanep on juba legaliseeritud mitmetes USA osariikides ja riikides üle maailma ning tegu pole sportlaste sooritust parandava ainega. Richardson andis positiivse dopinguproovi Oregonis, kus kanep on legaalne.