WTA vastuoluline otsus võib maailma esireketi aastalõputurniirilt eemale jätta

"Me saime äsja teada, et see toimub Mehhikos 1500 meetri kõrgusel merepinnast ning nad kasutavad rõhuvabasid palle. Need ju lausa lendavad. Need on pallid, mis tavaoludes ei põrka. See poleks just parim reklaam parimatele tüdrukutele maailmas, kui nad peaksid mängima midagi, mida nad varem mänginud ei ole," põrutas Tyzzer.