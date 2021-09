F1 tiime sunnitakse reedestel vabatreningutel kasutama noorsõitjaid

F1 meeskondadel on siiani olnud võimalus oma noorteprogrammi piloote reedestel treeningutel rajale saata - eriti agaralt on seda teinud Williams ja Alfa Romeo -, kuid 2022. aastast muudetakse see suisa kohustuslikuks.

Selgusetu on veel aga, mitmel nädalavahetusel tiimidele see kohustus peale pannakse. Keerulisemaks muudavad selle välja selgitamise sprindisõidud, sest uue formaadiga võistlusnädalavahetustel on esimene vabatreening sõitjatele ainus võimalus enne kvalifikatsiooni autot testida.

"Iga meeskond peab reedel esimesel treeningul sõitma kollanokaga. Ning me oleme väga ettevaatlikud selles osas, kuidas me kollanokka defineerime. Ootame ja vaatame, kuidas me seda teeme," rääkis Autosportile F1 tegevdirektor Ross Brawn. "Arvan, et iga tiim peab sõitma reedeti noorsõitjaga teatud arvu kordi."

Antud reegli järgmisest ei päästa tiime ka noorsõitjate programmi puudumine. Näiteks McLarenil säärast programmi hetkel pole. Küll aga on nad kahe käega noortele võimaluse andmise poolt ning valmis end mõne noorsõitjaga selle projekti huvides siduma.

"Olime hooajajärgsetel testidel või isegi vabatreeningutel kohustuslike noorsõitjate sessioonide sisse toomise poolt," ütles McLareni boss Andreas Seidl.

"Tänapäeva piiratud testiajaga ajastul on kollanokkadel väga raske kogemusi korjata. Seega me oleme sellega rahul. Pooldame lausa, et seda arendataks veel kaugemale edasi. Arutame seda teiste tiimide, FIA ja F1-ga."

Seidl pakub, et aasta-aastalt võiks noorsõitjad saada vabatreeningutel üha rohkem võimalusi. "Järgmise aasta puhul räägime kahest või kolmest vabatreeningust - see oleks alustuseks hea samm. Aga et edasi minna, peaksime me seda numbrit tõstma," pakkus ta.