Ogier Hyundai ja Toyota pidevast võrdlemisest: otsustavad sõitjad, mitte autod

Toyota hõivas läinud nädalavahetusel toimunud Kreeka ralli poodiumi kolmest astmest kaks, võttes Kalle Rovanperäga esikoha ja Ogier'ga kolmanda. Nende vahele mahtus Ott Tänak ja neljandale kohale platseerus teine Hyundai sõitja Dani Sordo.

DirtFishi ajakirjanik osutas Ogier'le, et Toyota tegi järjekordse eduka nädalavahetuse ning nende Yaris tundub minevat ühe paremaks, kuid prantslane ütles: "Need arutelud on alati naljakad. Kui Hyundai võidab, küsitakse "Kas Toyota on plindris?" ja kui Toyota võidab, öeldakse "Toyota on tugev"."

"Ma leian, et me peaks vahel vabanduste otsimise lõpetama ja tunnustama rohkem sõitjat, sest just sõitjad otsustavad kõige rohkem. Sel nädalavahetusel oli üks neist teistest selgelt üle ja see oli Kalle," jätkas Ogier.

"Eks näis, mis juhtub järgmisel rallil Soomes, aga mina usun, et konkurents nende kahe auto vahel on ülimalt tihe. On tõsi, et Toyota on ilmselt natuke töökindlam ja me saame sellele natuke rohkem loota, aga kui te seda Elfyni (käigukastiprobleemiga maadelnud Elfyn Evans - toim) käest küsite, ei ütleks ta sedasama."

"See käib asja juurde. Kahjuks peame me sellega leppima ning tundma end väga õnnelikena, et siin olla ja nende fantastiliste autodega sõita saame," lisas Ogier.