AC Milan astub täna Liverpooli vastu ilma Zlatanita

Milani peatreeneri Stefano Pioli sõnul läks tal aga jalg uuesti põletikuliseks. "Lootsime, et ta saab mänguida, aga tal olid ikka veel valud ning me ei taha temaga riskida," vahendab BBC Sport Pioli sõnu.

"Ta on erakordsete hetkede mees. Kui tema ei mängi, siis mängib Olivier Giroud või Ante Rebic - kõik väga head mängijad. Zlatan on üks parimaid, keda see mäng kunagi on näinud. Ta teab seda ja ütleb seda kõigile ning see mulle tema juures meeldibki."